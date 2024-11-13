«Он герой». Мать чудом выжившего в зоне СВО Алиева не верила в слухи о его смерти

Халисат Алиева, мать чудом выжившего в зоне СВО Закарьи Алиева, рассказала 360.ru, что не верила в смерть сына. Четыре раза знакомые сообщали ей о его гибели и выражали свои соболезнования, на пятый — пришли все родственники, чтобы поддержать ее.

«Но я чувствовала, что он живой», — рассказала женщина.

Она сообщила, что живет дома одна. Закарья — ее опора.

«Он меня обеспечивал, разнорабочим работал, приносил деньги на лечение», — отметила собеседница 360.ru.

Женщина призналась, что сын скрыл от нее, что отправился добровольцем в зону проведения спецоперации. Он убедил мать, будто собирается работать охранником.

«Мы дозванивались каждый раз, и однажды я вижу, что он в военной форме. „Сынок, это что? У охранников такого не бывает“», — вспомнила Халисат.

Но Закарья ответил, что охранников тоже учат стрелять.

Два месяца они общались, а затем связь оборвалась. Женщина начала волноваться и связалась со своим братом. Оказалось, что тот знал, что Закарья на фронте. Мужчина и сам хотел пойти на службу, но из-за возраста его не взяли.

Халисат узнала о подвиге сына от односельчан. Закарья три недели в одиночку отбивал атаки украинских боевиков. Российские разведчики обнаружили Алиева с помощью дрона и эвакуировали его.

«Он герой! Это просто чудо, что он выжил, он героически поступал, защищая Родину», — подчеркнул собеседница 360.ru.

Алиев, который один три недели удерживал опорник в Запорожской области, получил около 15 контузий. От ранения его спасли два телефона в кармане.