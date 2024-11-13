Удерживавшего в одиночку опорник ВСУ Закарью Алиева спасли два телефона в кармане

Боец СВО Закарья Алиев, который один три недели удерживал опорник в Запорожской области, получил около 15 контузий. Об этом он рассказал в беседе с RT .

Добрался раньше всех

«Потихоньку восстанавливаюсь, в основном у меня желудок, нога болит, колено. От 15 почти контузий у меня голова гудит жестко. <…> Когда танк стреляет, на тебя кидают танковые мины и подряд <…> Ты вырубаешься просто», — объяснил он.

Боец отметил, что позицию, которую отбивала группа Алиева, противник контролировал с воздуха, поэтому не было возможности пройти к ней на тяжелой технике или пешком. Российские военные сделали ставку на скорость и отправились на точку на мотоциклах. До места назначения доехали пять человек, Закарья Алиев добрался первым. Украинские военные не заметили его, и боец закидал врагов гранатами.

Спасли два телефона

На всю группу военных ВС РФ осталась только одна бутылка воды, поэтому товарищи Алиева решили уехать. Сам Закарья остался. Он прятался от бомбардировок ВСУ в тоннелях и укрытиях в опорнике. От ранения в ногу его спасли два телефона в кармане.

«У меня два телефона было, когда дрон-камикадзе в меня летел, взрывался. Два телефона разбились от них. Осколки по ногам попадали и у меня по телефону почему-то попали. Повезло, в ногу не попал», — признался он.

Военный две недели старался не потеть и не терять вес. Он всячески берег силы, чтобы как можно больше продержаться.

Ранее директор школы, в которой учился Ахмед Алиев, назвал героя СВО дисциплинированным и ответственным. По его словам, он рос в большой семье с двумя сестрами. До спецоперации много работал и помогал родным.