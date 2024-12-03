Президент Украины Владимир Зеленский упустил шанс на заключение мирного договора в 2023 году из-за своего упрямства по вступлению страны в НАТО. Об этом в Telegram-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Так он прокомментировал материал газеты «Украинская правда», в котором журналисты опубликовали документ, из которого следует, что власти страны не примут других гарантий безопасности, кроме членства в НАТО.

«Почему мы всегда не в то время и не тогда, когда надо? В 2023-м перед контрнаступлением мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор (не хороший, но нормальный). В 2024-м… Нет», — написал Гончаренко.

Нардеп пояснил, что еще в прошлом году Украина обладала достаточной силой, чтобы продавить все эти решения. Но сейчас Зеленский довел страну до полной утраты выигрышной позиции.

В конце ноября президент Украины в интервью телеканалу Sky News заявил, что гарантией прекращения боевых действий станет вхождение страны в НАТО со всеми территориями, которые находятся под контролем Киева. Он добавил, что потерянные области можно вернуть дипломатическим путем, но для этого сначала необходимо остановить бои.