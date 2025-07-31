Около 65 домов в Волгоградской области остались без газа после атаки ВСУ

Атака украинских дронов нарушила газоснабжение порядка 65 частных домовладений в Котельниковском районе Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«В Котельниковском районе нарушено газоснабжение 65 частных домовладений, специалисты ликвидируют последствия», — заявили в администрации.

Также после атак загорелась сухая трава в Суровикинском районе, на месте ЧП работают пожарные службы.

«Для ликвидации расположенных на железнодорожных путях обломков БПЛА временно ограничили движение поездов в районе станции Тингута в Светлоярском районе, работают саперы. Повреждений путей нет», — добавили в пресс-службе.

Минобороны России утром 31 июля сообщало о ликвидации 11 беспилотников ВСУ в Волгоградской области. После этого РЖД объявила о задержке поездов на участке Котельниково — Канальная в регионе.