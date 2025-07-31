Движение поездов остановили под Волгоградом из-за падения обломков БПЛА

РЖД: из-за падения обломков БПЛА под Волгоградом остановили движение на ж/д

Обломки украинских беспилотников рухнули на железнодорожную инфраструктуру в Волгоградской области, на участке Котельниково – Канальная приостановили движение поездов. Об этом сообщила пресс-служба РЖД.

«В Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА на железнодорожную инфраструктуру приостановлено движение поездов на участке Котельниково — Канальная Приволжской железной дороги», — заявили в компании.

В РЖД уточнили, что пострадавших нет, на месте ЧП работают экстренные службы.

Задержались пригородный поезд № 6212 Котельниково — Волгоград-1, а также пассажирские поезда № 531 Киров — Адлер и № 532 Адлер — Киров. Максимальное время задержки — более четырех часов.



Пассажирам посоветовали уточнять информацию на сайте РЖД, в мобильном приложении компании и по телефону Центра поддержки 8-800-775-00-00.

Ранее более 10 поездов задержались из-за атаки БПЛА на Ростовскую область.