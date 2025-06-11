Около 40% украинцев готовы к уступкам территорий

Опрос КМИС: около 40% украинцев готовы к территориальным уступкам ради мира

Согласно проведенному Киевским международным институтом социологии (КМИС) опросу, около 40% граждан Украины готовы пойти на территориальные уступки ради завершения конфликта. Результаты опубликовали на официальном сайте института.

«Готовы принять определенные территориальные потери — 38%», — показал опрос.

За прошедшие два года этот показатель вырос в четыре раза. Два года назад к территориальным уступкам были готовы только 10% опрошенных, 84% выразили протест. В опросе текущего года количество категорических противников уменьшилось до 52%.

Опрос проводили по телефону в конце мая и начале июня, в нем участвовали 204 респондента.

Киев и Киевскую область прошлой ночью накрыло «Геранями». Всего российская армия применила около 200 БПЛА. Журналисты назвали эту атаку самой масштабной за всю историю конфликта. ВС России также использовали крылатые ракеты. Небо над Киевом заволокло черным дымом.