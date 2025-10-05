ВСУ ударили по энергообъектам Белгородчины

Украинские вооруженные силы нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Белгородской области во время ночного обстрела. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем видеообращении в Telegram-канале .

Губернатор подтвердил наличие повреждений объектов энергоснабжения в Белгородском районе. Он уточнил, что направляется на место происшествия для оценки масштабов ущерба.

«Все аварийные бригады выехали на место, сейчас разберемся в масштабах случившегося», — заявил Гладков.

Точное количество пострадавших населенных пунктов пока устанавливается.

После срочного заседания правительства региона, которое, по словам Гладкова, пройдет с минуты на минуту, губернатор пообещал сообщить, какие меры предпримут для того, чтобы восстановить электроснабжение.

Ранее в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области в результате минометного обстрела получил ранение заместитель главы поселения Игорь Кушнарев. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в Грайворонскую центральную районную больницу.