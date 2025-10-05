Больницы Белгорода остались без света после обстрела ВСУ

Гладков: В белгородских больницах работает резервная генерация после обстрела

Несколько больниц Белгорода перешли на резервные генераторы после отключения электроэнергии из-за обстрела со стороны Украины. Об этом в своем видеообращении в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Питание не потеряно или перешло на резервную генерацию», — заявил губернатор.

Он уточнил, что такая ситуация сложилась в областной взрослой, детской и второй городской больницах. Гладков поручил министру здравоохранения региона Андрею Иконникову проверить ситуацию в центральных районных больницах.

Губернатор пообещал сообщить жителям о мерах по восстановлению электроснабжения в течение часа. По его словам, работы ведутся после перебоев, вызванных украинским обстрелом.

В своем обращении Гладков сообщил, что украинские вооруженные силы нанесли очередной удар по энергетической инфраструктуре Белгородской области во время ночного обстрела.