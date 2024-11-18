Около 180 боевиков ВСУ ликвидировали при попытке прорвать окружение под Курском

Около 180 украинских боевиков удалось ликвидировать в Ольговском лесу в Курской области при попытке прорыва из окружения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По его информации, из котла попыталась выйти налегке сводная группа примерно из 250 военных, однако их замысел раскрыли и нанесли по ним комбинированный удар. Еще 24 боевика взяли в плен.
По их информации, в окружении до сих пор находятся от 400 до 600 украинских боевиков и иностранных наемников.
Ночью Минобороны сообщило о блокировке украинских подразделений в районе урочища Ольговская Роща.
Ранее российский военный журналист Марат Хайруллин заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хотел бы вывести боевиков из Курской области, но уже не может этого сделать.
В Кремле назвали неприемлемой заморозку конфликта на Украине по линии БС
Московский областной центр крови опубликовал донорский светофор на неделю
Фонд капитального ремонта Подмосковья проверил работы в 12 округах
Дети нашли труп мужчины в заброшенном бункере в Тюмени
Минблагоустройства Подмосковья назвало топ популярных каруселей за неделю
Юные артисты из Видного стали лауреатами областного музыкального фестиваля
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте