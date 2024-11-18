Около 180 боевиков ВСУ ликвидировали при попытке прорвать окружение под Курском

Mash: около 180 боевиков ВСУ уничтожили при прорыве из котла в Ольговском лесу

Около 180 украинских боевиков удалось ликвидировать в Ольговском лесу в Курской области при попытке прорыва из окружения. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, из котла попыталась выйти налегке сводная группа примерно из 250 военных, однако их замысел раскрыли и нанесли по ним комбинированный удар. Еще 24 боевика взяли в плен.

По их информации, в окружении до сих пор находятся от 400 до 600 украинских боевиков и иностранных наемников.

Ночью Минобороны сообщило о блокировке украинских подразделений в районе урочища Ольговская Роща.

Ранее российский военный журналист Марат Хайруллин заявил, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский хотел бы вывести боевиков из Курской области, но уже не может этого сделать.