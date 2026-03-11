Около 10 взрывов прозвучали над Самарой и Сызранью

Украинские беспилотники атаковали Самарскую область, прогремели около 10 взрывов в небе над Сызранью и Самарой. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

По словам жителей Самары, они услышали взрывы над городом около 03:00. В самарском аэропорту ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В Сызрани от громких звуков звенели окна в квартирах, взрывы слышны были в разных районах. Кроме того, в одном из районов города заметили пожар и дым. В городах также звучит сирена воздушной опасности из-за украинских беспилотников в небе, летящих на низкой высоте со стороны реки Волги.

Ранее в Запорожской области два человека погибли в результате массированной атаки дронов ВСУ — водитель машины и мотоциклист.