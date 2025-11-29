Около 10 взрывов прогремело в пригороде Краснодара

Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара, системы ПВО отражают атаку украинских дронов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

По свидетельству очевидцев, в пригороде прогремело 8-10 взрывов, в основном — в западной и южной части Краснодара. Жители этих районов сообщили, что слышали звук моторов в небе.

По дронам работает российская система ПВО. Местные жители рассказали, что беспилотники летели на низкой высоте. Официальной информации пока не поступало.

В ночь на 25 ноября Краснодарский край подвергся массированной атаке украинских дронов. Удары продолжались более пяти часов, пострадали Новороссийск, Геленджик, Анапа, Туапсе и Краснодар. Горожане ночевали в подъездах и ванных комнатах. По итогам инспекции, в Новороссийске пострадали 34 многоквартирных дома и 48 частных домовладений.

В краевом центре и Геленджике план «Ковер» вводили 25 и 27 ноября.