Запрет на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Краснодара

Ограничения на полеты самолетов ввели в аэропорту Краснодара. Об этом заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Аэропорт Краснодар (Пашковский). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сообщил он.

По словам пресс-секретаря ФАВТ, такие меры необходимы для обеспечения безопасности воздушных судов.

Сегодня утром запрет на прием и выпуск самолетов ввели в аэропортах Сочи и Калуги. До этого работать перестали воздушные гавани в Геленджике и Краснодаре. Ограничения вводили на фоне крупной атаки украинских беспилотников в Ростовской области.