Во время ракетной атаки в студии украинского телемарафона отключили свет
Во время массированного ракетного удара по военным объектам на территории Украины студия телемарафона «Единые новости» осталась без света. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.
Телеведущая рассказывала зрителям о том, на каких условиях Украина, по словам президента Владимира Зеленского, готова приступить к дипломатическому решению конфликта с Россией. В этот момент в студии погас свет и пропал звук, а на экране отобразилась карта страны.
Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал о массированном ракетном ударе ВС России по военным объектам Украины. Авторы публикации указали, что прилеты зафиксировали в том числе в Киеве.
В столице и Киевской области прозвучала воздушная тревога, а затем начала работать система ПВО. Местные жители, по данным местных СМИ, сейчас спускаются в бомбоубежища или прячутся в метро.
В пятницу, 23 августа, взрывы прогремели в подконтрольной Украине части Запорожской области.