Во время ракетной атаки в студии украинского телемарафона отключили свет

Фото: РИА «Новости»

Во время массированного ракетного удара по военным объектам на территории Украины студия телемарафона «Единые новости» осталась без света. Об этом сообщил местный телеканал ТСН.

Телеведущая рассказывала зрителям о том, на каких условиях Украина, по словам президента Владимира Зеленского, готова приступить к дипломатическому решению конфликта с Россией. В этот момент в студии погас свет и пропал звук, а на экране отобразилась карта страны.

Ранее Telegram-канал «Военная хроника» сообщал о массированном ракетном ударе ВС России по военным объектам Украины. Авторы публикации указали, что прилеты зафиксировали в том числе в Киеве.

В столице и Киевской области прозвучала воздушная тревога, а затем начала работать система ПВО. Местные жители, по данным местных СМИ, сейчас спускаются в бомбоубежища или прячутся в метро.

В пятницу, 23 августа, взрывы прогремели в подконтрольной Украине части Запорожской области.

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