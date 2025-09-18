Охрана «Газпром нефтехим Салавата» в Башкирии сбила БПЛА при атаке

Вооруженная охрана предприятия «Газпром нефтехим Салават» в Башкирии смогла уничтожить БПЛА во время украинской атаки. Об этом сообщил представитель экстренных служб РИА «Новости» .

По словам собеседника агентства удалось сбить БПЛА самолетного типа.

Ранее глава региона Радий Хабиров заявил, что два дрона атаковали промышленный объект. По его словам, охрана открыла огонь на поражение, сейчас устанавливают степень повреждений, спасатели ликвидируют возгорание.

До этого беспилотники уже атаковали нефтеперерабатывающее предприятие. Один дрон упал на территории завода и вызвал пожар, второй нейтрализовали.