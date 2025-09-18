Хабиров заявил о террористической атаке дронов на «Газпром нефтехим Салават»

В Башкирии беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие. Об этом сообщил глава региона Радий Хабиров в своем Telegram-канале .

«Террористическая атака на „Газпром нефтехим Салават“. Два беспилотника самолетного типа атаковали предприятие. Погибших и пострадавших нет», — написал он.

Сработала система безопасности, охрана открыла огонь на поражение. После атаки на предприятии вспыхнул пожар. Сейчас пламя ликвидируют спасатели.

Ранее беспилотники ВСУ уже атаковали нефтеперерабатывающее предприятие в Башкирии. Тогда на территории объекта тоже начался пожар. Обошлось без пострадавших, производственная площадка получила незначительные повреждения.