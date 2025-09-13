Нефтепредприятие загорелось в Башкирии из-за атаки БПЛА

Беспилотники ВСУ атаковали нефтеперерабатывающее предприятие, на территории объекта произошел пожар. Об этом в Telegram-канале заявил глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

«Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода», — отметил он.

В результате ЧП обошлось без пострадавших, производственная площадка получила незначительные повреждения. Спасатели тушат пожар, разгоревшийся из-за дрона.

После этого над территорией объекта нейтрализовали еще один беспилотник.

«Масштаб последствий его падения пока уточняется. Все службы приведены в боевую готовность», — добавил Хабиров.

На место ЧП прибыли правоохранители, руководство завода и представители Минэкологии. Глава региона подчеркнул, что ситуация находится на контроле.

Ранее БПЛА сдетонировал рядом с автобусом в Белгороде. В результате взрыва пострадали три человека, в том числе несовершеннолетняя. Еще один аппарат рухнул возле социального объекта и повредил фасад.