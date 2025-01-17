Кадыров: операторы БПЛА «Аида» устроили «охоту на ВСУ» в Курской области

Группа операторов БПЛА «Аида» ведут активную «охоту на ВСУ» в Курской области. Кадры атак глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.

«В окрестностях Черкасского Поречного наши воины устроили настоящую охоту на укронатовских фашистов. Результат виден на кадрах», — написал он.

В видеоролике запечатлен момент сброса боеприпасов с дронов на украинских солдат. Кадыров отметил, что российские военные благодаря своим маневрам уничтожают в окопах противника, выводят из строя вражескую технику и разбирают укрепрайоны.

Ранее глава Чечни рассказал, как бойцы спецназа «Ахмат» и Воздушно-космических сил России совместным усилиями ведут успешную зачистку территорий от ВСУ на Белгородском направлении.

Также Кадыров показал момент ликвидации украинского подразделения в районе Волчанских хуторов в Харьковской области. Российские военные атаковали боевиков с воздуха.