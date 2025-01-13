Кадыров показал кадры зачистки территории под Белгородом от ВСУ

Кадыров: «Ахмат» и ВКС РФ успешно уничтожают ВСУ на Белгородском направлении

Бойцы спецназа «Ахмат» и Воздушно-космических сил России ведут зачистку территорий от подразделений ВСУ на Белгородском направлении. Кадры боев опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

На видео попала эффективная атака танка Т-64 и российской авиации по укреплениям противника в лесопосадках.

«Совместными действиями группы „Бури“ легендарного спецназа „Ахмат“ МО РФ и подразделений ВКС МО РФ уничтожаются позиции укронатовских фашистов и их живой силы», — написал чеченский лидер.

Кадыров уточнил, что российские бойцы продолжают движение, обрабатывая квадрат за квадратом, «не оставляя врагу ни шанса на спасение». Он заявил об успешной зачистке территории от вражеского присутствия, пожелав российским военным удачной охоты.

Ранее Кадыров показал кадры уничтожения украинского танка Т-64 на Суджанском направлении в Курской области. Бойцы «Ахмата» превратили боевую машину в груду металлолома.