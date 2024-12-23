Кадыров показал момент ликвидации бойцов ВСУ в Харьковской области

Подразделение беспилотников батальона «Запад-Ахмат» ударило по позициям ВСУ в районе Волчанских хуторов Харьковской области, уничтожив живую силу и военную технику противника. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры работы российских бойцов в своем Telegram-канале .

«На кадрах можно видеть, как наши дроноводы разбирают позиции ВСУ, уничтожают технику и наносят невосполнимый урон живой силе противника», — написал чеченский лидер.

Кадыров отметил, что бойцы подразделения атаковали украинских боевиков с воздуха, причем с хирургической точностью. Российские военные сбросили на противника зажигательные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Глава Чечни уточнил, что подразделением командует боевой командир Исмаил Агуев.

Ранее Кадыров сообщил о срыве перегруппировки ВСУ в районе села Работино на Ореховском направлении. По его словам, бойцы батальона «Восток-АХМАТ» ударили по украинским позициям.