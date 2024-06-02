Огневые позиции станут объектами для ударов ВСУ по России

Координатор Кирби: объектами для ударов ВСУ по России станут огневые позиции

Фото: РИА «Новости»

Объектами для ударов Украины вглубь территории России американским оружием являются военные и огневые позиции, а также логистические базы Вооруженных сил. Об этом телеканалу ABC News рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

«Они (ВСУ — прим. ред.) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах», — заявил Кирби.

При этом Кирби утверждает, что президент США Джо Байден не хочет брать на себя ответственность за развязывание третьей мировой войны. Штаты не стремятся к конфликту с Россией, отметил координатор. Но это не мешает Байдену втайне разрешать Украине бить по России американскими вооружениями.

Рыба моей мечты. Где в Подмосковье поймать язя, щуку и судака

За рыбкой без труда. Как выбрать правильный спиннинг

Автопутешествие без проблем. Что взять с собой в дорогу

Армия — зеркало государства. Военно-транспортной авиации России исполнилось 93 года

Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте