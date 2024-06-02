Объектами для ударов Украины вглубь территории России американским оружием являются военные и огневые позиции, а также логистические базы Вооруженных сил. Об этом телеканалу
ABC News рассказал координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.
«Они (ВСУ — прим. ред.) запросили ограниченное разрешение на использование поставляемых США вооружений против неизбежных угроз через границу. Мы говорим о расположениях военных, огневых позициях, логистических базах», — заявил Кирби.
При этом Кирби утверждает, что президент США Джо Байден
не хочет брать на себя ответственность за развязывание третьей мировой войны. Штаты не стремятся к конфликту с Россией, отметил координатор. Но это не мешает Байдену втайне разрешать Украине бить по России американскими вооружениями.
03 июня 2024 00:16 Украина расстроилась, что НАТО выделит ей 100 миллиардов долларов
03 июня 2024 00:14 Украина признает Палестину как государство
Сегодня 23:55 Венгрия пока не подтвердила свое участие в конференции по Украине в Швейцарии
Сегодня 23:32 Восемь жителей ДНР пострадали при атаке ВСУ
Сегодня 23:30 Огневые позиции станут объектами для ударов ВСУ по России
Сегодня 23:15 Выездная администрация прошла в поселке Черкизово в Пушкинском округе
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте