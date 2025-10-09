«Огненный ад». Масштабный пожар охватил нефтебазу под Черниговом

«РВ»: в Прилуках после атаки нефтебаза погрузилась в «огненный ад»

«Огненный ад» разверзся после российской атаки по нефтебазе в Прилуцком районе Черниговской области. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» обратил внимание на кадры, опубликованные украинской ГСЧС.

«Враг показал кадры масштабного пожара на нефтебазе в Прилуках в Черниговской области, район затянут черным дымом», — говорится в публикации.

На кадрах видно масштабные огненные всполохи и клубы черного дыма. Украинские пожарные занимаются тушением возгорания.

Ранее украинские СМИ сообщили о перебоях с электричеством в Черниговской области после российской атаки. Более 4,5 тысячи абонентов остались без света.

Ранее украинские власти сообщали, что ВС РФ нанесли массированный удар в ночь на 6 октября. Сообщения поступали из Киевской области, где в Калиновке находится нефтебаза, а также из Харькова.