Энергообъект поразили в Черниговской области: без света остаются почти 5 тысяч человек

В результате атаки в Черниговской области начались перебои с электричеством. Об этом сообщило местное агентство УНИАН. По его данным, попадание по энергообъекту зафиксировали в Нежинском районе.

«В Черниговской области без света более 4,5 тысячи абонентов», — заявили журналисты.

Ранее стало известно, что на Украине создали систему на случай блэкаута. Если свет отключат, то электричество обеспечат за счет аккумуляторов американского производства.

В прошлом месяце ВС России атаковали нефтебазу в Черниговской области. Как сообщил Telegram-канал Shot, прилеты «Гераней» вызвали сильнейший пожар на объекте. На месте происшествия слышали несколько десятков взрывов.

Удар совершили по резервуарам, откуда ВСУ отправляли топливо танковым и моторизованным формированиям в Сумской области. Кроме того, беспилотники попали по транспортной инфраструктуре в Чернигове.