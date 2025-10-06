Массированный удар по Украине нанесли в ночь на 6 октября

Третий за третьи сутки массированный удар пришелся на несколько областей Украины. По сообщениям местной прессы, на сей раз точкой приложения большей части сил стало место под Киевом.

О мощном налете ударных дронов заявили власти Калиновки в Киевской области. Предварительно, по одному объекту отработали не менее 13 аппаратов.

Местные источники уточняли, что целью атаки могла стать крупная нефтебаза, расположенная в Калиновке.

Примерно в то же время сообщения об ударах начали приходить из Харькова. Взрывы грохотали здесь не менее часа. После короткого перерыва мэр города рассказал о новом «прилете» по Шевченковскому району.

Чиновник признал, что в результате взрыва есть повреждения. Какие именно, не уточнялось. В Минобороны России об ударе по Украине в ночь на 6 октября пока не сообщали.

Украинские воздушные силы отчитались о фиксации в небе активного движения ударных дронов.

По их данным, беспилотники заметили в Черниговской области в районе Борзны, в нескольких районах Днепропетровской, Кировоградской и Киевской областей, а также над акваторией Черного моря — курсом на север Одесской и Николаевской областей.

Сирены воздушной тревоги загудели и в Киеве. Здесь пока о взрывах не сообщали.

Российские силы нанесли по Украине массированный удар и в ночь на 5 октября.