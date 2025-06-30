Military Watch Magazine: ТОС-1А «Солнцепек» очень успешно применяются в зоне СВО

Российская огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» эффективно применяется в ходе боевых действий на Украине. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine .

«ТОС-1А привлекает внимание благодаря успешному использованию на поле боя. Система оптимальна для уничтожения сил противника в укреплениях, бункерах и траншеях», — отметили в материале.

Эксперты также выделяют способность «Солнцепека» применять термобарические боеприпасы, создающие огненную ударную волну. Такие снаряды выжигают кислород, оставляя противника без эффективной защиты.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А предназначена для поддержки пехоты и танков. Она поражает живую силу и легкобронированную технику в различных видах боя.

Основные характеристики «Солнцепека»

Система поражает цели на расстоянии до шести километров. Площадь поражения при максимальной дальности достигает 40 тысяч квадратных метров.

Полный залп занимает шесть секунд при парных пусках и 12 секунд при одиночных. Экипаж системы состоит из трех человек.

Ранее RT сообщил, что расчет ТОС «Солнцепек» добровольческого корпуса Южной группировки войск уничтожил опорный пункт ВСУ на Краматорско-Дружковском направлении.