Призывом готовить детей к войне и добиваться, чтобы под ногами россиян горела земля, замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук показала истинное нежелание киевского режима остановить конфликт. Депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщил об этом в Telegram-канале .

«Заявление Верещук — это официальная капитуляция перед самой идеей мира. Это в очередной раз показывает весь блеф их стремления к миру, их лживые заявления о желании мира», — сказал он.

Офис президента, по мнению депутата, отказался от дипломатии и мира. Власти решили запрограммировать украинский народ на самоуничтожение и вырастить озлобленных фанатиков. Дмитрук заявил, что в понимании киевского режима Украина существует лишь как анти-Россия. Он призвал сплотиться с братскими народами, отказаться от ненависти как формы жизни и политики.

В реалистичности прекращения огня на Украине ранее усомнился постпред России при ООН Василий Небензя. Он напомнил, что украинская сторона уже нарушила мораторий на удары по энергетической инфраструктуре.