Небензя усомнился в реалистичности прекращения огня на Украине

Прекращение огня на Украине пока нереалистично. Такое мнение высказал журналистам по итогам закрытых консультаций Совбеза ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя, его слова привело РИА «Новости» .

«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — подчеркнул дипломат.

Небензя прокомментировал необходимость закрепления возможных соглашений между Россией и Украиной СБ ООН. Он заявил, что все будет зависеть от условий договоренности о прекращении огня и формулировок.

Мораторий на удары по энергообъектам заключили 18 марта сроком на 30 дней. Помощник президента Юрий Ушаков накануне истечения этого срока заявил, что Россия даст США «определенные сигналы» в отношении договора. Политик подчеркнул, что мораторий нужно обсуждать с американцами.