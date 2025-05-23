На Украине призвали готовить детей к войне со школы

Замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук призвала готовить детей к войне со школьной скамьи. Видео с ее выступлением опубликовало издание «Страна.ua».

«Будет перемирие или нет, будет мирное соглашение или нет — Россия остается нашим врагом на десятилетия, если не на столетия», — заявила она.

Ранее аналитики Фонда Елены Зеленской пришли к выводу, что уехать с Украины навсегда мечтает каждый четвертый ребенок. Среди основных мотиваций — большее число возможностей, лучшее образование и более высокий уровень безопасности.

В Верховной раде неоднократно пытались утвердить закон, который запрещает украинским школьникам общаться по-русски даже на переменах.