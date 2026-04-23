Командование одной из бригад ВСУ обвинило президента Украины Владимира Зеленского в предательстве. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

«Весь командный состав 68-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на своих страницах в соцсетях открыто критикует Зеленского», — рассказали собеседники агентства.

Они уточнили, что к ним попали личные данные командиров боевых групп этой бригады. Один из офицеров оказался националистом из Тернопольской области и сторонником Петра Порошенко — предшественника Зеленского.

Ранее российские силовики сообщали, что младшие офицеры 1-го батальона 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ отправили личный состав на передовую, а сами дезертировали с командных пунктов. В Сумской области украинские дезертиры прятались в госпиталях, чтобы не попасться сотрудникам военной службы правопорядка.