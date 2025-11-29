В Сумской области ликвидировали майора ВСУ Владимира Колесниченко. Об этом ТАСС сообщили российские силовики.

Российские беспилотники «Герань» уничтожили пункт управления центра кибербезопасности службы специальной связи и защиты информации Украины в районе населенного пункта Кролевец, Конотопского района. Как сообщили силовики, есть потери среди высшего офицерского состава.

«Подтверждена ликвидация майора Колесниченко Владимира Николаевича 1996 года рождения — старшего офицера отдела противодействия киберугрозам», — отметил собеседник агентства.

Командира 57-й бригады ВСУ Евгения Солодаева уволили из-за провала обороны под Волчанском в Харьковской области. Военный покинул бригаду и передал обязанности новому комбригу. Российские силовики отметили, что Солодаев получал оклад в 130 тысяч гривен.

Ранее МИД Южной Кореи подтвердил, что на Украине погиб их гражданин — 50 летнего наемника похоронили в Киеве 25 ноября. Его ликвидировали на территории ДНР, подконтрольной ВСУ.