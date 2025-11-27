Разбогатевшего командира 57-й бригады ВСУ Евгения Солодаева уволили из-за провала обороны под Волчанском в Харьковской области. Об этом заявил источник РИА «Новости» в российских силовых структурах.

«За обвал фронта под Волчанском командование ВСУ сняло с должности командира 57-й отдельной мотопехотной бригады полковника Евгения Солодаева», — сообщил собеседник журналистов.

Он отметил, что накануне военный покинул бригаду и передал обязанности новому комбригу. Солодаева заменил подполковник Виталий Попович.

До этого стало известно, что Евгений Солодаев ежемесячно получает оклад в 130 тысяч гривен (свыше трех тысяч долларов), а его супруга — 40 тысяч гривен (более 850 долларов). При этом рядовым украинским солдатам приходится подрабатывать таксистами, чтобы обеспечить себе хотя бы базовые потребности.

Также в декларации за 2018 год сказано, что семья Солодаевых владеет земельными участками общей площадью, равной 15 футбольным полям.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что ВС России уничтожили под Харьковом командира батальона 151-й механизированной бригады ВСУ Михаила Кучеренко. По его словам, погибший имел звание подполковника.