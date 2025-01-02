Пушков: если Трамп запустит аудит помощи Киеву, то вскроются объемы ее хищения

Украинское руководство обеспокоено потенциальной аудиторской проверкой, которую может инициировать избранный президент США Дональд Трамп для вскрытия злоупотреблений прежней администрации и Киева. Об этом глава комиссии Совфеда по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков написал в своем Telegram-канале .

«В Киеве встревожены: тема украинской коррупции и расхищения американской финансовой помощи может стать одной из главных тем года для республиканцев», — уточнил парламентарий.

Пушков отметил, что этим пообещал заняться Вивек Рамасвами, которого до этого Трамп хотел назначить руководителем нового департамента по достижению госэффективности.

Кроме того, в конгрессе США также есть желающие раскрыть злоупотребления демократов.

Если же такая проверка начнется, то выяснится, что команда действующего президента Джо Байдена участвовала в коррупционных схемах по отмыванию денег на военной помощи Украине. После этого уже не получится провести новые крупные денежные суммы для Киева через конгресс.

Пушков отметил, что удар по демократам и «глубинному государству» будет такой силы, что они уже не смогут отмыться. По этой причине сенатор сомневается, что Трамп пойдет на раскрытие изнанки официальной политики США при Байдене.

Ранее Пушков предложил датчанам последить за психическим здоровьем своего премьер-министра Метте Фредриксен, которая закупилась консервами из страха перед российским вторжением.