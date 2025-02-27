Одолевший бойца ВСУ штурмовик из Якутии признался, что не смотрел видео поединка

Победивший в рукопашной схватке украинского боевика в селе Трудовое и получивший за свой подвиг звание Героя России штурмовик из Якутии Андрей Григорьев признался, что не смотрел прославившее его видео. Об этом он заявил в беседе с телеканалом «Звезда» .

Офицер пояснил, что для него очень сложно заново пережить эмоции поединка, о котором он хорошо помнит.

«Я даже ни разу не смотрел это видео, потому что второй раз это пережить трудно <...> Я знаю, что я там его [победил]», — заявил Григорьев.

Ролик рукопашного боя Григорьева и украинского военного в селе Трудовое распространился по социальным сетям и Telegram-каналам в январе этого года.

Получивший смертельные раны боевик попросил российского бойца дать ему уйти из жизни спокойно, поблагодарил за схватку и назвал Григорьева лучшим в мире бойцом.

В начале января президент России Владимир Путин присвоил ефрейтору Андрею Григорьеву звание Героя России за проявленные мужество и героизм при исполнении воинского долга. После получения награды военного также повысили в звании до младшего сержанта.