Дэвис: Украина с 2022 года была обречена на поражение в противостоянии с Россией

Западные страны не желали признавать, что Украина изначально была обречена на поражение в противостоянии с Россией из-за дефицита подготовленного личного состава ВСУ. Таким мнением поделился подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X .

По его словам, проблема с идеей отправки внушительной доли оборонного потенциала ЕС на Украину не в размере арсенала ВСУ. Дело в нехватке подготовленных военных для его использования.

«Мы, Запад, до 2022 года не признавали болезненную стратегическую реальность: на Украине изначально не хватало живой силы, чтобы одолеть Россию», — заявил он.

Дэвис подчеркнул, что Запад просто проигнорировал реальность, но теперь слишком поздно, чтобы избежать худшего исхода для Украины.

До этого он заявил, что западные страны осознали сложившуюся реальность на Украине и в зоне спецоперации, поэтому США занялись подготовкой мирного соглашения с учетом российских интересов.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн назвал «коалицию желающих» «коалицией безмозглых» и предрек ей провал на Украине без помощи США.