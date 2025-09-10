Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: без США «коалиция желающих» обречена на провал

«Коалиция желающих» встретится с серьезными вызовами, если лишится помощи США в Европе. Таким мнением поделился бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн на YouTube .

«Я думаю, что „коалиция безмозглых“ или „коалиция заблуждающихся“ обречена без Соединенных Штатов», — сказал он.

Макговерн пояснил, что Вашингтон, конечно, предоставит европейцам оружие, которого у них нет. Им же придется заплатить американцам «деньгами, которых у них нет».

Аналитик усомнился, что в нынешнем положении европейцы вообще способны помочь Киеву финансами и вооружением.

Ранее представитель хакерской группировки «Вектор Т8» сообщил, что они отрезали ВСУ от получения спонсорских денег. Хакеры заблокировали инфраструктуру четырех фондов, собиравших для украинских боевиков донаты, причем их работу не получится восстановить в течение четырех суток.