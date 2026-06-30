Одна женщина пострадала в результате ночной атаки ВСУ по Донецку

После ночной атаки украинских беспилотников на Донецк пострадала мирная жительница. Об этом в телеграм-канале заявил глава города Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в результате ночной атаки БПЛА в Буденновском районе пострадала женщина 1959 года рождения», — написал он.

Еще градоначальник отметил, что в Кировском районе повреждения получили две грузовые машины и инфраструктура АЗС, в Калининском районе уничтожены грузовик и автобус.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что из-за удара ВСУ пострадали 15 мирных жителей, среди них один несовершеннолетний. Кроме того, повреждены два жилых дома, четыре объекта инфраструктуры, восемь грузовиков, две легковушки, спецтехника и автобус.

Сегодня утром Минобороны сообщило, что силы ПВО ликвидировали за ночь 419 украинских дрона. БПЛА сбили в 16 областях, Крыму, в Московском регионе и Краснодарском крае.