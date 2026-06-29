Из-за атаки ВСУ пострадали 15 жителей ДНР, в том числе подросток

В ДНР из-за удара ВСУ пострадали 15 мирных жителей, в том числе подросток. Об этом в телеграм-канале написал глава республики Денис Пушилин.

В Горловке в результате удара по легковому автомобилю ранения получили 15-летний подросток и 18-летний парень. Два человека пострадали при атаке на городской автобус, еще двое получили ранения средней тяжести.

В Старобешево при атаке на АЗС пострадали две женщины, две девушки и двое мужчин.

В Новоамвросиевском ранения получили сотрудники производственного предприятия.

«Повреждены два жилых домостроения, четыре объекта инфраструктуры, автобус, спецтехника, восемь грузовых и два легковых автомобиля в Донецке, Горловке, Дебальцево, Енакиево, Новоамвросиевском», — добавил Пушилин.

В Донецке юнармейцы спасли женщину, пострадавшую от атаки украинского беспилотника. Ребят наградили нагрудным знаком министерства молодежной политики ДНР.