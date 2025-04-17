Мирный житель погиб при обстреле ВСУ в Алешках в Херсонской области

В результате украинского обстрела в Херсонской области погиб один мирный житель, еще один получил ранения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

«В результате обстрела ВСУ в Алешках один человек погиб, еще один получил ранения», — заявил собеседник журналистов.

В экстренных службах отметили, что днем ВСУ нанесли по населенным пунктам левого берега Днепра 19 артиллерийских ударов. Также 11 обстрелов армия Украины осуществила в темное время суток.

Накануне Минобороны сообщили, что ВСУ грубо нарушили мораторий по прекращению огня по энергетической инфраструктуре. За сутки украинские войска атаковали энергетические объекты России шесть раз.

Два удара пришлись на Белгородскую область, из-за обстрела повредилась высоковольтная линия — 17,4 тысячи жителей оставались без света. Также ВСУ атаковали энергетические объекты в Брянской и Курской областях.