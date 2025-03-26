Одна женщина получила ранения в результате атаки ВСУ в Белгородской области

Одна женщина пострадала при обстреле поселка Политотдельский в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пострадавшую с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

Гладков отметил, что в результате обстрела разбились окна в нескольких квартирах жилого дома, в социальном объекте и надворной постройке в одном из частных домов.

Ранее в больнице в Белгородской области скончалась женщина, пострадавшая при атаке БПЛА. Глава региона заявил, что врачи сделали все возможное для ее спасения, но полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью.

До этого еще один житель Белгородской области стал жертвой украинской атаки. Он погиб до приезда скорой в хуторе Добрино Ракитянского района.