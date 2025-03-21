Житель Белгородской области стал жертвой атаки БПЛА

Украинские боевики атаковали Белгородскую область с помощью БПЛА. В результате в хуторе Добрино Ракитянского района погиб местный житель, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, мужчина скончался на месте еще до приезда скорой.

«Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава области.

Один житель региона из-за атаки беспилотника ВСУ получил тяжелые ранения. У него минно-взрывная травма, слепые осколочные ранения лица, плеча и предплечья. В районе хутора Лобковка Валуйского округа пострадал еще один мужчина — он получил ранения грудной клетки и ног.

В ночь на 21 марта над регионами нейтрализовали 43 украинских БПЛА. Дроны сбили в Волгоградской, Курской, Ростовской и Белгородской областях.

До этого беспилотники также фиксировали в Саратовской, Липецкой и Воронежской областях и в Крыму. Всего военные в ночь на 20 марта уничтожили 132 аппарата.