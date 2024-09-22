Одиозного экс-адвоката Пашаева накажут за самоволку

Бывшему адвокату Эльману Пашаеву грозит дисциплинарное взыскание или увольнение из армии за самовольную отлучку из воинской части. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Сослуживцы Пашаева рассказали, что давно не видели его, хотя тот вряд ли получил разрешение на выезд из зоны проведения СВО. Единственным способ приехать в Москву для звездного юриста могла быть рабочая командировка, но военнослужащие из его части ничего не слышали об этом. По их словам, из-за активных боевых действий сейчас никому не дают отпуска и увольнения.

По информации Mash, до задержания Пашаев номинально числился командиром экипажа танка Т-80. В бою юриста ни разу не видели.

Суд арестовал экс-адвоката по делу о мошенничестве. По версии следствия, он обещал бизнесмену Алексею Блиновскому за денежное вознаграждение освободить его и супругу от уголовной ответственности. Предприниматель согласился на это предложение и передал Пашаеву крупную сумму.