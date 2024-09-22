Одиозного экс-адвоката Пашаева накажут за самоволку
Mash: экс-адвокат Пашаев получит взыскание или увольнение за отъезд из части
Бывшему адвокату Эльману Пашаеву грозит дисциплинарное взыскание или увольнение из армии за самовольную отлучку из воинской части. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Сослуживцы Пашаева рассказали, что давно не видели его, хотя тот вряд ли получил разрешение на выезд из зоны проведения СВО. Единственным способ приехать в Москву для звездного юриста могла быть рабочая командировка, но военнослужащие из его части ничего не слышали об этом. По их словам, из-за активных боевых действий сейчас никому не дают отпуска и увольнения.
По информации Mash, до задержания Пашаев номинально числился командиром экипажа танка Т-80. В бою юриста ни разу не видели.
Суд арестовал экс-адвоката по делу о мошенничестве. По версии следствия, он обещал бизнесмену Алексею Блиновскому за денежное вознаграждение освободить его и супругу от уголовной ответственности. Предприниматель согласился на это предложение и передал Пашаеву крупную сумму.