Один разбил окна, другой влетел внутрь. Что известно об атаке дронов на Казань

Пресс-служба главы Татарстана: при атаке БПЛА на Казань обошлось без погибших

Утром Казань подверглась атаке беспилотников, в трех районах города начались пожары. Что известно о ситуации в городе к этому часу — в материале 360.ru.

Два беспилотника, по информации Telegram-канала Shot, атаковали жилой комплекс «Лазурные небеса» около восьми часов утра. Второй удар произошел, когда людей еще эвакуировали.

По предварительным данным, повреждения получили квартиры на 15 этажах из 37. Еще один дрон повредил верхушку жилого комплекса «Манхэттен», а обломки четвертого рухнули на крышу пятиэтажки на улице Клары Цеткин, вызвав пожар. Предположительно, это были беспилотники типа «Лютый».

«Один маленький — окна разбил, а второй, большой, уже внутрь залетел», — сообщил 360.ru очевидец происшествия.