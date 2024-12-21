Один разбил окна, другой влетел внутрь. Что известно об атаке дронов на Казань
Пресс-служба главы Татарстана: при атаке БПЛА на Казань обошлось без погибших
Утром Казань подверглась атаке беспилотников, в трех районах города начались пожары. Что известно о ситуации в городе к этому часу — в материале 360.ru.
Два беспилотника, по информации Telegram-канала Shot, атаковали жилой комплекс «Лазурные небеса» около восьми часов утра. Второй удар произошел, когда людей еще эвакуировали.
По предварительным данным, повреждения получили квартиры на 15 этажах из 37. Еще один дрон повредил верхушку жилого комплекса «Манхэттен», а обломки четвертого рухнули на крышу пятиэтажки на улице Клары Цеткин, вызвав пожар. Предположительно, это были беспилотники типа «Лютый».
«Один маленький — окна разбил, а второй, большой, уже внутрь залетел», — сообщил 360.ru очевидец происшествия.
По данным городских властей, в результате атаки загорелись три дома в разных районах — Советском, Кировском и Приволжском. Мэрия призвала жителей сохранять спокойствие, одеться и спуститься на нижние этажи зданий или в сторону подвалов.
Кроме того, людей попросили не ехать к местам происшествий, чтобы не мешать работе спецслужб. Детей в школах проводили в убежища, родителей просят не приезжать, пока не позвонят из учебного заведения.
Как сообщают местные Telegram-каналы, по телевидению показали обращение от Главного управления МЧС по Татарстану. Спасатели также призвали отключить электроэнергию, газ, воду, закрыть окна и, взяв средства индивидуальной защиты, одежду, документы и запас продуктов, быстро пройти в убежища.
Пресс-служба главы Татарстана сообщила, что всего зафиксировали восемь прилетов, из них шесть — в жилые дома и один — в промышленные предприятия. Никто не погиб.
На ближайшие два дня в республике в целях безопасности отменили все массовые мероприятия.
Аэропорт Казани временно приостановил работу, не принимая и не отправляя рейсы.
Глава соседней Удмуртии Александр Бречалов тоже сообщил о введении в регионе плана «Ковер», аэропорт Ижевска также закрыт.