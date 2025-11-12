Российскому бойцу Сергею Кузнецову пришлось вступить в неравный бой с солдатами ВСУ на линии соприкосновения. О подвиге младшего сержанта армии России сообщило оборонное ведомство.

Сержант Кузнецов доставлял бойцам на линии соприкосновения боеприпасы. Его автомобиль заметили украинские дроны, сразу же последовал удар миномета. Однако сержанту удалось вывести машину из-под атаки и вовремя привести боепитание соратникам.

Уже на обратном пути автомобиль Кузнецова вновь выследил дрон. Он сдетонировал рядом с транспортным средством и сержант решил временно оставить его в маскировочной сети, а сам присоединился к товарищам.

В бою младший сержант уничтожил нескольких украинских солдат. Затем он починил автомобиль и доставил своих раненых сослуживцев в полевой госпиталь.

В том же сообщении Минобороны отметило и лейтенанта Сергея Куленкова, который во время боя взял управление огнем на себя, хотя уже получил ранение. Его командование позволило российским бойцам взять под контроль несколько важных укрепленных пунктов.

