Ветерану СВО из Коломны подарили автомобиль с ручным управлением

Участнику специальной военной операции из Коломны Евгению Зайцеву передали автомобиль с ручным управлением. Ключи от легковой машины ему вручила статс-секретарь — заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Евгений Зайцев в 2023 году заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации. Во время боевых действий, в феврале 2025 года, получил на фронте серьезное ранение. Мужчине ампутировали обе ноги. В настоящее время он проходит реабилитацию и готовится к протезированию.

«Одна из задач фонда — помочь героям, получившим ранение, в возвращении и адаптации к мирной жизни. Впереди у Евгения — длительная реабилитация и протезирование обеих ног. В дальнейшем он планирует вернуться на службу и обучать военному делу тех, кто решил связать свою жизнь с армией», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

В этом году Фонд уже выдал ветеранам СВО более 400 таких автомобилей, а до конца года планирует увеличить это число до 500.

«От лица всех ветеранов я благодарю Фонд за то, что вы всегда с нами. И особо хочу поблагодарить ДОСААФ России за помощь в обучении вождению», — сказал Евгений Зайцев во время торжественной церемонии вручения ключей.