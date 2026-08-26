Один мужчина пострадал в Тульской области после падения обломков БПЛА

В Тульской области после падения обломков беспилотников пострадал мужчина. Об этом заявил губернатор Дмитрий Миляев в мессенджере «Макс» .

«В результате падения обломков БПЛА пострадал мужчина. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — заявил он.

По словам Миляева, в ночь на 26 августа в небе над регионом уничтожили восемь украинских дронов.

Сегодня утром губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что силы ПВО ликвидировали примерно 40 украинских дронов над регионом. В результате ЧП в Миллеровском районе загорелась трава. Также лесной пожар произошел в Каменском районе. Огонь уже ликвидировали.

Всего за ночь над российскими регионами ликвидировали 420 беспилотников. БПЛА уничтожили над 13 областями, а также над Московским регионом, Крымом и Краснодарским краем.