Силы ПВО в Ростовской области сбили около 40 беспилотников

Силы противовоздушной обороны в Ростовской области ликвидировали около 40 украинских беспилотников. Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс» .

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено около четырех десятков БПЛА», — написал он.

Дроны сбили в Таганроге и семи районах области: Миллеровском, Тарасовском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Шолоховском, Боковском и Кашарском.

В результате ЧП в Миллеровском районе произошло возгорание травы. Обошлось без пострадавших. Огонь уже потушили. В Каменском районе начался лесной пожар площадью 4,5 гектара, его тоже ликвидировали.

Сегодня утром пресс-служба Минобороны сообщила, что над российскими регионами уничтожили 420 беспилотников. БПЛА сбили над 13 областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.