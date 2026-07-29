Один мирный житель погиб в результате атаки ВСУ на машину в Белгородской области

Мирный житель погиб после атаки ВСУ в Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального оперштаба.

«Сегодня рано утром в районе поселка Октябрьский FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю. От полученных ранений мужчина скончался», — заявили в ведомстве.

Также в результате ЧП полностью сгорела машина.

Ранее ВСУ атаковали грузовик в Шахтерском муниципальном округе ДНР, автомобиль выезжал из города Кировское. В итоге водитель 1973 года рождения скончался.

Также из-за украинской атаки пострадал 45-летний шофер в Калининском районе Горловки. Как отметил глава республики Денис Пушилин, от удара повреждения получили автобус, три грузовика и одна легковушка.

До этого жертвой атак ВСУ в ЛНР стал житель Кременского муниципального округа. По словам главы республики Леонида Пасечника, враг атаковал машину с семьей.