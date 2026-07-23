Жертвой атак ВСУ в ЛНР стал один человек

Пасечник: один человек погиб и четверо ранены в ЛНР от атак беспилотников

В результате атак боевиков ВСУ в ЛНР за сутки погиб один человек и еще четверо получили ранения. Об этом в телеграм-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, враг атаковал автомобиль с семьей в Кременском муниципальном округе.

«К несчастью, 62-летний мужчина погиб от полученных травм, 53-летняя жена получила ранения. На территории города ранены двое мужчин», — сообщил Пасечник.

Глава ЛНР добавил, что неонацисты в Сватове прицельно ударили по водителю «Луганскэнерго», который получил ранения.

«Под ударами БПЛА оказались грузовые и легковые машины в Станично-Луганском, Меловском, Краснодонском, Белокуракинском муниципальных округах и в Счастье. В Ровеньках, Алчевске и Стаханове атакованы транспортные предприятия и автомобильные стоянки», — заключил губернатор.

За сутки в Курской области получили ранения пять мирных жителей.