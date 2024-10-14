Один мирный житель погиб и 2 бойца самообороны пострадали при атаках ВСУ под Белгородом

Гладков: в Белгородском районе один человек погиб, двое пострадали при атаке ВСУ

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Белгородском районе погиб один мирный житель, еще двое бойцов самообороны получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Пострадавшие с состоянием средней степени тяжести госпитализированы в областную клиническую больницу», — написал он.

Во время обстрела населенных пунктов Малиновка и Северный, а также сел Беловское, Красное, Отрадное, Петровка, Стрелецкое и Щетиновка противник выпустил шесть снарядов. Также ВСУ запустили 10 беспилотных летательных аппаратов, четыре из которых сбили средства противовоздушной обороны.

Ранее дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области. Получили ранения два бойца самообороны, они самостоятельно обратились в больницу. До этого в регионе один человек погиб и 11 пострадали при обстреле ВСУ.