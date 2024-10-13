Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области

Гладков: в селе Петровка два бойца самообороны пострадали при атаке дрона

Два бойца самообороны пострадали при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены два бойца самообороны», — отметил глава области.

Мужчины обратились в больницу с баротравмами и осколочными ранениями. Им оказали помощь, для лечения пострадавших переведут в областную клиническую больницу, отметил Гладков.

Девять мирных жителей Шебекина получили ранения при обстрелах ВСУ 11 октября. Боевики дважды открывали огонь по городу. Тремя днями ранее в Шебекине пострадали три человека. Женщину с осколочным ранением доставили в больницу.