Дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль в Белгородской области

Два бойца самообороны пострадали при атаке дрона-камикадзе в Белгородской области. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Петровка Белгородского района дрон-камикадзе атаковал движущийся автомобиль. Ранены два бойца самообороны», — отметил глава области.
Мужчины обратились в больницу с баротравмами и осколочными ранениями. Им оказали помощь, для лечения пострадавших переведут в областную клиническую больницу, отметил Гладков.
Девять мирных жителей Шебекина получили ранения при обстрелах ВСУ 11 октября. Боевики дважды открывали огонь по городу. Тремя днями ранее в Шебекине пострадали три человека. Женщину с осколочным ранением доставили в больницу.
«Не буди зверя»: Медведев ответил польскому генералу на угрозы Петербургу
Первый класс пожарной опасности продлили в Подмосковье до 15 октября
Американский наемник Дакворт погиб в зоне СВО при ударе дрона
ВКС России сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье
В РПЦ указали на связь квадробинга с ЛГБТ-идеологией
Встречу к 90-летию романа Алексея Толстого «Петр I» провели в Химках
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте