Один человек погиб и 11 пострадали в Белгородской области при обстреле ВСУ за сутки

В результате обстрелов со стороны украинских националистов за последние сутки в Белгородской области погиб один человек и еще 11 получили ранения. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«У нас 11 человек были ранены среди мирных жителей за вчерашний день. К большому несчастью, в результате обстрела погиб один человек. Всем родным и близким погибшего приношу искренние слова соболезнования», — написал он.

Днем ранее стало известно, что российские бойцы отразили попытку националистов прорваться на территорию Белгородской области. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что ВСУ планировали пройти на одном из участков, но получили серьезное сопротивление и откатились на исходные позиции.

Волонтеры сообщали, что на территории Курской области обнаружили тела детей, которых убили в захваченных населенных пунктах украинские националисты.